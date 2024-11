Il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari. Il medico beccato in flagrante mentre incassava 4mila euro per un certificato

Il Gip di Locri ha convalidato l’arresto della dottoressa in servizio al pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Per la donna il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Il sanitario è stato tratto in arresto in settimana, colto in flagrante dalla Guardia di Finanza mentre incassava in corsia 4.000 euro in contanti da una persona alla quale avrebbe anche chiesto altri 2 mila euro da consegnare nei prossimi giorni, per il rilascio di un certificato medico compiacente da depositare in un procedimento civile, in atto davanti al giudice di Locri, nei confronti dell'Inail.

LEGGI ANCHE: Locri, a denunciare la dottoressa è stata la vittima