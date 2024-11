A seguito di perquisizione domiciliare scoperta una piantagione di cannabis in piena maturazione

I finanzieri del Gruppo di Locri, nel corso di un’intensificata attività di controllo economico del territorio disposta dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, hanno denunciato un soggetto alla locale Procura della Repubblica poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

L’uomo è stato fermato lo scorso week-end dai Finanzieri in località Caulonia Marina (RC) per un semplice controllo ai fini del rispetto delle norme in materia di circolazione stradale. Nonostante l’ordinarietà del controllo, il ventenne faticava a nascondere un ingiustificato nervosismo. Avvalendosi delle informazioni censite sulle banche dati consultabili dai terminali in uso alla Sala Operativa del Comando Provinciale di Reggio Calabria, i finanzieri hanno approfondito la posizione del cittadino, rilevando l’esistenza di diversi precedenti di polizia.

Impiegato il cane antidroga

La conseguente ispezione dell’autovettura condotta dall’uomo, eseguita con l’ausilio del cane antidroga “UB”, ha portato al rinvenimento, in un intercapedine ricavata sotto il sedile posteriore, di un pacchetto di sigarette contenente due involucri rivelatisi essere gr. 4,3 di marijuana. La successiva attività di perquisizione nel luogo di residenza del soggetto ha consentito di rilevare ulteriore sostanza stupefacente unitamente ad una piantagione di cannabis indica, in gran parte in piena fase di maturazione, abilmente sistemata su una porzione di terreno di difficile accesso e occultata dall’alta vegetazione, successivamente estirpata e distrutta dai finanzieri calabresi .