Se di caso di malasanità si dovesse trattare, sarà soltanto un giudice a stabilirlo. Di certo c’è che la Procura di Locri ha aperto un’inchiesta sulla morte di un 55enne di San Luca deceduto martedì scorso al Pronto Soccorso del nosocomio locrese in seguito ad un infarto, dopo essere stato in coda due volte nella stessa giornata.

Secondo quanto si appreso l’uomo in un primo momento era giunto in ospedale lamentando forti dolori. Messo in lista d’attesa prima di essere visitato dai sanitari, è stato poi rimandato a casa. I dolori però non passano e la vittima a distanza di poche ore ritorna al Pronto Soccorso accompagnato da un familiare, prima di accasciarsi a terra battendo la testa. Per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le prime indagini.