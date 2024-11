I finanzieri del Gruppo Locri hanno arrestato per traffico di sostanze stupefacenti un uomo di origini calabresi. In particolare, nel corso di un controllo di polizia la Guardia di Finanza ha fermato ed ispezionato l’autovettura condotta dall’uomo, scoprendo prima un doppiofondo ad azionamento con pistoni idraulici, risultato vuoto, e poi due vani realizzati nello schienale dei sedili anteriori, contenenti cinque panetti di cocaina pura per un peso complessivo di 5,500 chili. All’esito delle operazioni svolte a Locri, la droga e l’autovettura utilizzata per il traffico illecito sono state sequestrate e l’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.