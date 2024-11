La nuova isola ecologica di Locri sara' realizzata in contrada Licino su un terreno di oltre 5000 mq confiscato ai clan locali, secondo quanto deciso dalla Giunta comunale

Locri (Reggio Calabria) - "La realizzazione del nuovo impianto - si apprende da un comunicato - si e' reso possibile grazie ad un accordo stipulato con la Regione Calabria - Dipartimento Ambiente, che ha stanziato 100.000 Euro per la realizzazione dell'opera, mentre il Comune di Locri, tramite il proprio bilancio, ha destinato un importo nella misura del 10% di quanto finanziato. Quindi l'investimento complessivo per la realizzazione del nuovo sito e' di 110.00 euro. Oltretutto la nuova isola ecologica prevede elevati standard di eccellenza qualitativa e tecnologica, con numerose possibilita' di differenziazione dei prodotti conferiti. Con la nuova isola ecologica, l'Amministrazione Comunale - si sottolinea - punta a raggiungere due obiettivi fondamentali: da un lato, potenziare la raccolta differenziata stradale, cercando cosi' di raggiungere e superare l'obiettivo identificato per il 2015, che e' pari al 40%; dall'altro, riuscire ridurre drasticamente il quantitativo di rifiuti cosiddetti "tal quale".