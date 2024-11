Un 62enne, durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una carabina 'Diana'

Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Caulonia Marina hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Petrolo Pasquale, 62enne del posto, pochè a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di una carabina "Diana", a cui era stata sostituita la molla per aumentarne le potenzialità.