Le piante erano occultate tra la fitta vegetazione in contrada Licino

Le pattuglie della Compagnia di Locri assieme ai carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori, nel corso di un rastrellamento hanno rinvenuto ben occultate all’interno della fitta vegetazione in un’area demaniale in contrada Licino di Locri, 3 piazzole adibite a coltivazione di canapa indiana, per un totale quasi 300 piante di cannabis indica di altezza compresa tra 1,5 e 3 mt.

Il materiale rinvenuto, previo campionamento, è stato successivamente distrutto.