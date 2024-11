Tre colpi di pistola di grosso calibro sono stati esplosi nel corso della notte contro la saracinesca di un negozio di materiale elettrico e lampade situato in viale Marconi, a Cosenza, nei pressi di Città2000.

Sono stati i titolari ad accorgersi dell’attentato quando in mattinata si sono recati in negozio per l’apertura. L’episodio, forse di matrice estorsiva, è stato prontamente denunciato. Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di Cosenza. Dalle prime sommarie informazioni raccolte, i proiettili sarebbero stati sparati poco dopo la mezzanotte. Uno di essi, dopo aver sfondato la saracinesca e il vetro anti-intrusione, è finito all’interno del locale. Da quanto si apprende, i proprietari avevano in passato denunciato richieste di pizzo che sono state tutte archiviate dall’autorità giudiziaria.