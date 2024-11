Dopo un lungo periodo di attesa, ieri sono finalmente iniziati i lavori per la demolizione e ricostruzione del viadotto Ortiano 2 a Longobucco. L'Anas ha avviato le operazioni per ripristinare questa infrastruttura vitale, crollata a maggio dello scorso anno a causa dell'ingrossamento del torrente Trionto. L'Anas ha dato il via agli interventi dopo aver completato la fase di accantieramento e aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per i contratti di nolo e fornitura. I lavori si concentrano inizialmente sulla preparazione delle piste di accesso all'alveo del fiume, indispensabili per la successiva installazione delle cariche esplosive. Queste cariche, posizionate tramite mezzi robotizzati e telecomandati, garantiranno la massima sicurezza durante la prima fase di demolizione.

Una volta conclusa la demolizione, si procederà con la costruzione del nuovo viadotto. Questo progetto prevede anche opere accessorie per ridurre il rischio idraulico, essenziale data la natura del crollo del precedente viadotto. Il viadotto Ortiano 2 è crollato all'inizio di maggio dell'anno scorso a causa delle forti piogge che hanno ingrossato il torrente Trionto. L'incidente ha portato la Procura della Repubblica di Castrovillari ad aprire un'indagine per accertare le cause e le eventuali responsabilità. I cittadini di Longobucco e delle aree circostanti attendono con impazienza la conclusione dei lavori, che restituiranno un'infrastruttura fondamentale per la viabilità e la sicurezza del territorio.