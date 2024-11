Il sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo rimette il mandato. Lo ha comunicato nelle ultime ore in un videomessaggio trasmesso dalla pagina social del Comune all’interno del quale chiede scusa per avere detto qualche “no” a qualcuno e sottolinea, contestualmente, come non sia mai stato disponibile a sottostare a «ricatti» di qualsivoglia natura. Avrà ora 20 giorni di tempo per eventualmente rivedere la sua scelta, nel frattempo l’azione amministrativa proseguirà con il vicesindaco in carica.

La scadenza del mandato naturale è il prossimo anno (2022) quando la comunità sarà chiamata alle urne. Nel caso dovesse decadere l’attuale amministrazione comunale, per l’importante comune della Sila Greca si apre la prospettiva del commissariamento. Nei giorni scorsi i consiglieri comunali de “La Nuova Longobucco” Domenico Romano e Katia Pellegrino avevano preannunziato la sfiducia al primo cittadino parlano di fallimento programmatico.