Una persona è stata denunciata dai carabinieri forestali della stazione di Pedace, del comune di Casali del Manco, per abbandono indiscriminato di rifiuti. L’uomo è stato immortalato dalla telecamere di videosorveglianza predisposte dai militari lungo la strada provinciale Borgo Partenope-Perito, da tempo monitorata proprio per prevenire lo scarico illecito di immondizia nelle circostanti aree boscate sottoposte a vincolo paesaggistico. Diversi altri soggetti sono stati colti in flagrante e multati con sanzioni pari complessivamente a diverse migliaia di euro.