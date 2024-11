È quanto afferma il presidente della Regione in un post su facebook nel quale ha ringraziato le forze dell’ordine e i volontari che hanno partecipato all’attività di monitoraggio e controllo

«Grazie al generale Pietro Salsano, all'Arma dei carabinieri, ai volontari, e a tutte le istituzioni coinvolte, nell'operazione Tolleranza Zero». È quanto afferma il presidente della Regione Roberto Occhiuto in un post su facebook in merito alla campagna attuata la scorsa estate contro gli incendi e l'inquinamento marino disposta dalla Cittadella.

«L'attività di monitoraggio contro chi devasta la Calabria appiccando incendi e contro chi inquina il nostro mare, ha dato i suoi frutti. Parlano i risultati raggiunti, i fatti e i numeri. E questo è solo l'inizio».