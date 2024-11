I militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia e gli agenti delle Polizie Locali dei vari Comuni interessati, hanno posto in essere una massiccia serie di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell’abusivismo commerciale e della contraffazione così come fatto anche negli scorsi anni.

Le operazioni, intensificate progressivamente dall’inizio dello scorso mese con il supporto dei Reparti Speciali dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, del Nucleo Ispettorato del Lavoro e dei Carabinieri forestali, sono culminate nella giornata odierna ricca di servizi congiunti, in aderenza alla circolare del ministro dell’Interno dello scorso 6 luglio che ha indicato la necessità di imprimere a livello nazionale ulteriore impulso al contrastato di detti fenomeni specie nel periodo estivo caratterizzato dal notevole incremento del flusso turistico nelle località balneari e nei centri d’attrazione.

I servizi interforze hanno permesso di colpire punti strategici ad alta intensità dove maggiore è la presenza di condotte illegali. L’incisività delle verifiche, soprattutto in virtù delle particolari competenze tecniche delle varie forze di polizia intervenute, hanno consentito di ottenere risultati importanti quantificabili in circa 60.000 euro di sanzioni amministrative elevate ed 10 denunce in stato di libertà.



Nell’area di Vibo Valentia l’attenzione è stata rivolta principalmente alla zona litoranea che si estende da Briatico fino alla Località Marinella di Pizzo, controllando decine di commercianti, principalmente abusivi, elevando numerose sanzioni amministrative e deferendo alcuni soggetti per la vendita di capi firmati contraffatti. I controlli sono proseguiti anche durante i mercati settimanali arrivando anche in questo caso a contestare numerose irregolarità in materia di vendita e conservazione dei cibi.

Nell’area di Tropea i controlli si sono concentrati sugli stabilimenti balneari che si estendono da Tropea fino a Nicotera Marina elevando sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro oltre a deferire alcuni commercianti abusivi.

Nell’area di Serra San Bruno, caratterizzata da territorio montano, l’azione di controllo si è svolta principalmente sui mercati settimanali arrivando anche qui ad elevare svariate sanzioni per importi di alcune migliaia di euro.

Denunciato 36enne per atti osceni in luogo pubblico

Fra le varie denunce all’Autorità Giudiziaria, scattate durante i controlli sulle spiagge e sui litorali, dimostratisi se non controllati luoghi privilegiati per l’esercizio di professioni e commerci illegali, singolare è stata quella per atti osceni in luogo pubblico. A Briatico infatti, proprio mentre erano in corso i citati controlli, su segnalazione di alcuni bagnanti presenti in spiaggia, veniva identificato un 36enne di Vibo Valentia che, in evidente stato di ebrezza, vagava seminudo per le spiagge della località Trainiti (a confine fra i comuni di Briatico e Vibo Valentia) non curante della presenza anche di famiglie con bambini. Quest’ultimo, una volta fatto rivestire, veniva allontanato dalla spiaggia e condotto nel vicino Comando Stazione Carabinieri per essere denunciato in stato di libertà.