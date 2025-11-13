Il questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, e il presidente dell’Associazione “Attivamente coinvolte”, Stefania Figliuzzi hanno firmato questo pomeriggio un protocollo d’intesa in materia di atti persecutori e violenza domestica. Si tratta del “Protocollo Zeus”, l’innovativo strumento di prevenzione e contrasto alla violenza di genere che punta non solo alla protezione delle vittime, ma anche al recupero dei soggetti maltrattanti.

La firma di questo protocollo si inserisce in un percorso più ampio, portato avanti dalla Questura e dai Centri Antiviolenza insistenti nel territorio della provincia, andandosi ad aggiungere agli altri due già siglati tra il 2024 e il 2025 rispettivamente con il Centro Calabrese di Solidarietà e la Fondazione Città Solidale ETS, nell’ambito della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza sulle donne.

Il Centro Antiviolenza “Attivamente Coinvolte” Aps sostiene il rispetto dei diritti umani delle persone, lavora per le donne, per il rispetto dei loro diritti e per la promozione della loro libertà e del loro benessere psicofisico e sociale. Persegue, inoltre, l’obiettivo di far emergere, conoscere, combattere, prevenire e superare la violenza maschile sulle donne ed i minori sul territorio calabrese, creando un “ponte” con le realtà presenti sul territorio nazionale per l’implementazione di buone prassi.

Tali valori costituiscono quei baluardi che, da sempre, la Polizia di Stato promuove al fine di anticipare la soglia di tutela, interrompere il ciclo di violenza prima che sfoci in conseguenze più gravi. Attualmente l’Associazione “Attivamente Coinvolte” opera attraverso vari centri di ascolto a Pizzo, Catanzaro, Soverato gestiti da personale specificatamente formato e costantemente informato sulle tematiche gestite ed affrontate per formalizzare e garantire la professionalità e la serietà dei servizi offerti e delle attività proposte.

Il Centro, inoltre, gestisce una casa emergenziale a indirizzo segreto, fornendo un alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai minori, a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l’obiettivo di proteggerli. Con la sottoscrizione del protocollo, la Questura si impegna a favorire una formazione da parte degli operatori di Polizia impegnati nella violenza di genere e a garantire la pronta disponibilità dei referenti della Divisione Anticrimine, della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ognuno per la parte di competenza nella lotta alla violenza domestica.