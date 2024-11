Il commento dei docenti e dipendenti del dipartimento di Scienze politiche e sociali al verdetto del tribunale di Locri: «Quell'esperienza è stata per noi oggetto di studio. La Calabria ha bisogno di innovare, di cooperare e di sperimentare, non di reprimere e omologare ciò che di buono riesce a creare»

Non si ferma l’ondata di reazioni alla condanna a 13 anni e 2 mesi dell’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano. Sul verdetto del tribunale di Locri intervengono anche i docenti e dipendenti del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, che in un documento che riporta i nomi di tutti i sottoscrittori esprimono «sorpresa e preoccupazione per la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di Mimmo Lucano».



«L’esperienza di Riace – scrivono – è stata oggetto di ricerca e di studio da parte di molte/i di noi, e ha mostrato negli anni una capacità inedita di coniugare giustizia, accoglienza e sviluppo. La Calabria ha bisogno di innovare, di cooperare, di accogliere e di sperimentare, non di reprimere e omologare ciò che di buono riesce a creare».



«Fiduciose e fiduciosi – concludono – che i successivi gradi di giudizio possano riaffermare l'innocenza di Mimmo Lucano e il pieno valore dell’esperienza di Riace, esprimiamo solidarietà e vicinanza a lui e a tutte le persone che hanno contribuito a quell’esperienza».



