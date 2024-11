Mimmo Lucano, seppur per qualche ora, potrà tornare a Riace. Il tribunale di Locri, accogliendo l’istanza dei legali, ha infatti autorizzato il sindaco “sospeso” di Riace, attualmente sottoposto a divieto di dimora, a partecipare questa sera al comizio finale della lista in cui è candidato a consigliere comunale per un tempo massimo di tre ore.

Per Lucano anche la possibilità di recarsi domenica 26 maggio in Comune per il tempo strettamente necessario all’esercizio del diritto di voto, senza intrattenersi oltre.