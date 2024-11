VIDEO | Lo Speciale de LaCapitale sull’addio al papa emerito, andato in onda lunedì 9 gennaio. Il racconto dal Vaticano e le immagini dei funerali solenni

Cinquantamila persone sono arrivate, il 5 gennaio scorso, in una Piazza San Pietro silenziosa e avvolta dalla nebbia. Nei tre giorni di lutto precedenti erano stati centosessantamila i fedeli che si erano messi in coda per dare l’ultimo saluto a Benedetto XVI.

Tre giorni di camera ardente e poi i solenni funerali, presieduti da Papa Francesco, ai quali hanno partecipato reali e capi di stato, rappresentanti di altre confessioni e patriarchi delle chiese orientali.

C’erano anche le telecamere de LaCapitale (QUI LA PUNTATA) e hanno raccontato il lungo addio dei suoi fedeli al papa emerito nello Speciale andato in onda lunedì 9 gennaio. «Siamo qui con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli ancora una volta l’amore che non si perde» - ha detto Papa Francesco nell’omelia. «Vogliamo farlo con la stessa sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni».

