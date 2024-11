Un'ondata di commozione e tristezza ha avvolto la Chiesa di San Francesco di Corigliano durante i funerali di Carlo Laudone, il giovane di 26 anni tragicamente coinvolto in un incidente mortale in Via Fontanelle. La città intera ha abbracciato la famiglia del defunto, dimostrando un affetto sincero e una stima profonda per il suo modo di essere.

Carlo Laudone, amato da tutti per il suo spirito allegro e gioioso, ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità. La sua passione per la vita e il suo amore per la propria terra hanno toccato i cuori di tutti coloro che gli sono stati vicini, e il suo ricordo continuerà a splendere per sempre.

L'intera città ha risposto all'appello dell'amministrazione comunale dichiarando il lutto cittadino. I commercianti hanno manifestato la loro piena adesione, dimostrando così l'impatto significativo che Carlo aveva sulla vita economica e sociale di Corigliano.

Durante i solenni funerali, la Chiesa di San Francesco ha accolto una vasta folla di amici, conoscenti e quanti amavano Carlo. Il sindaco Flavio Stasi e l'amministrazione comunale hanno partecipato attivamente, unendosi alla città nel rendere omaggio a un giovane così straordinario.

La passione di Carlo per il proprio lavoro e il suo spirito altruista hanno ispirato il mondo dell'associazionismo, che ha partecipato con fervore alla cerimonia, testimoniando il suo coinvolgimento nella comunità e il suo amore per il prossimo. Molti giovani presenti ai funerali indossavano magliette con il volto di Carlo stampato e la scritta "continua a splendere", un gesto toccante per mantenere viva la sua memoria e il suo impatto positivo sulla vita di ognuno.

L'amore e il rispetto dimostrati alla cerimonia hanno sottolineato l'immensa stima che la città nutriva per Carlo Laudone. La sua perdita è stata un duro colpo per Corigliano, ma il suo ricordo continuerà a brillare come un faro giovanile, ispirando e illuminando il cammino di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.