Il sacerdote durante l'omelia: 'Appena appresa la notizia ho provato rabbia. Era una persona buona e un bravo magistrato, che ha dato la vita per il suo lavoro'.

Amici, colleghi, ex compagni classe del Liceo, i suoi ex insegnanti. Tutti fuori dalla Basilica dell'Immacolata ad attendere il corteo dei familiari e il feretro del magistrato in servizio a Napoli Federico Bisciglia, il 44enne che ha perso la vita sul colpo in un tragico incidente stradale sull'A3 nei pressi di Castrovillari la notte tra sabato e domenica mentre stava ritornando dalla sua famiglia a Catanzaro. La bara è stata portata in spalla da quattro agenti della Polizia municipale di Napoli, che hanno lavorato gomito a gomito con il pm defunto. "Appena ho saputo la notizia- ha detto don Pasquale Tiriolo che ha concelebrato la messa con don Tommaso Mazzei, paese dove vive la famiglia materna del magistrato -durante l'omelia guardando negli occhi il padre, la madre di Federico, i fratelli Guido e Francesco, la sorella Marianna- ho provato rabbia, perché una persona buona, di cultura, un professionista è morto così giovane, mentre i cattivi e chi non merita vive a lungo. Per questo oggi ho scelto di celebrare i funerali di Federico con il passo del vangelo delle beatitudini per ricordare a noi tutti che chi è in Dio non muore mai. E Federico era un uomo di chiesa, un magistrato che credeva nel suo lavoro, perché per fare il pm ci vuole vocazione e lui ha dato la vita per il suo lavoro". Nella Basilica dell'Immacolata gremita di gente c'era la sua Catanzaro, la città dove Fede, così lo chiamavano gli amici ha vissuto i suoi primi diciott'anni, quando poi decise di andare a Napoli, la sua terra di adozione per frequentare gli studi universitari ,la facoltà di giurisprudenza e realizzare il sogno di diventare il sostituto procuratore del capoluogo partenopeo. A salutare per l'ultima volta il ragazzo dal sorriso facile, dalla spiccata ironia, il pm della Terra dei fuochi, le rappresentanze del mondo istituzionale: Carabinieri, Polizia, Finanza, il procuratore della Repubblica di Catanzaro Vincenzo Antonio Lombardo, l'aggiunto Giovanni Bombardieri, l'ex procuratore aggiunto di Cosenza, Domenico Airoma,il sostituto procuratore Domenico Guarascio, il procuratore generale della Corte di appello del capoluogo Raffaele Mazzotta, il prefetto Luisa Latella, alcuni politici, tra cui l'onorevole Michele Traversa. La famiglia del pm è molto conosciuta in città , i genitori sono medici condotti, il fratello Francesco è medico legale, Guido un ingegnere. Al termine della funzione religiosa la salma è stata trasferita nella cappella di famiglia a Verzino, centro del Crotonese. Nell'incidente che ha spezzato per sempre la vita del magistrato è rimasta ferita anche la compagna. I due erano a bordo di una Lancia K che, per cause ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada. L'auto ha sfondato il guardrail facendo un volo di almeno 30 metri da un cavalcavia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco ed il personale del servizio 118. Sul corpo del 44enne è stata effettuata nella giornata di ieri l'autopsia. Gli investigatori hanno anche sentito la donna che era accanto al pm in auto e secondo fonti accreditate pare si sia trattato di un attimo di distrazione che è stato fatale. Esclusa la matrice dolosa dell'incidente, gli accertamenti effettuati sull'auto dell'uomo non hanno rivelato alcuna anomalia, fugando ogni dubbio qualora ce ne siano stati su un possibile attentato al pm. Bisceglia era esperto in reati ambientali ed era titolare delle indagini sul caso della piccola Fortuna precipitata da un palazzo al Parco Verde di Caivano e sulla relativa rete di pedofili emersa dalla tragedia. Era un magistrato stimato nella Procura di Napoli Nord, in diversi in filoni di indagine legati ai rifiuti e alle vicende relative alla Terra dei Fuochi, ai rifiuti tossici e agli sversamenti di liquami nel mare di Capri. Ma Federico Bisceglia non era solo il magistrato che indagava sui reati ambientali, si era anche occupato degli appalti per la Coppa America.



Gabriella Passariello