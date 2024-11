Seminario con i rettori del Mezzogiorno e audizioni a Cosenza

La prossima settimana una delegazione della Commissione Antimafia, guidata dalla presidente Rosy Bindi, sarà in Calabria per un seminario con i rettori di 14 Università del Mezzogiorno e per una missione a Cosenza.

Lunedì 26 ottobre, alle 11,30 si svolgerà un seminario a porte chiuse con i rettori delle Università della Calabria, del Politecnico di Bari, Seconda Università di Napoli, Università di Bari "Aldo Moro", Università della Basilicata, Università di Catania, Università di Catanzaro, Università di Messina, Università di Napoli "Federico II", Università di Napoli "L'Orientale", Università di Reggio Calabria "Mediterranea", Università di Salerno, Università del Sannio, Università "Suor Orsola Benincasa" di Napoli. Il seminario, promosso dalla Commissione Antimafia d'intesa con l'Università della Calabria, vuole individuare forme di collaborazione comune tra le diverse università e la Commissione per favorire percorsi di studio e ricerca sui diversi aspetti della lotta alle mafie.

La Commissione, che lo scorso 22 giugno aveva incontrato i vescovi calabresi, prosegue, così il suo impegno per una maggiore conoscenza e attenzione alla dimensione etica e culturale della lotta contro la criminalità organizzata. Al termine del seminario, alle ore 16.45, ci sarà una conferenza stampa, presso lo University club dell'Università della Calabria a Rende



Nel pomeriggio di lunedì, nella Prefettura di Cosenza, avranno inizio di lavori della Commissione, la cui missione è finalizzata ad approfondire le dinamiche criminali della 'ndrangheta nella provincia, i problemi del rapporto mafie minori alla luce degli sviluppi dell'inchiesta sull'omicidio del piccolo Cocò Campolongo e la situazione degli uffici giudiziari dopo l'accorpamento del Tribunale di Rossano. A partire dalle 17.30 saranno ascoltati il Prefetto di Cosenza, i comandanti delle diverse forze di polizia ed capo centro della DIA. Le audizioni proseguiranno anche martedì 27 ottobre, a partire dalle ore 9.30, sempre in Prefettura. Verranno sentiti il Procuratore distrettuale di Catanzaro insieme ai magistrati della Dda, il Procuratore ed il presidente del tribunale per i minorenni di Catanzaro, il Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza ed i vertici dei tribunali di Cosenza, Castrovillari e Paola. Al termine dei lavori, alle 16.30, ci sarà la conferenza stampa conclusiva della presidente Bindi.