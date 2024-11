È tornato per l’ultimo saluto nella sua Unical Nuccio Ordine. A partire dalle 15 il feretro dell’illustre letterato è stato esposto per una cerimonia laica aperta dal ricordo del rettore Nicola Leone, da quello del direttore del Dipartimento Studi Umanistici, Raffaele Perrelli, del direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica Gianluigi Greco e del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno. Questi i saluti istituzionali.

Subito dopo il microfono è stato lasciato aperto a quanti volessero lasciare un ricordo. E sono stati tanti quelli ad alternarsi dallo scranno per ricordare una delle figure più illustre dell’ateneo di Arcavacata che del suo insegnamento nel campus ne ha fatto un atto politico.

Come hanno ricordato in molti Nuccio Ordine avrebbe potuto insegnare in qualsiasi altra università del mondo, lui ha sempre voluto rimanere sulle colline rendesi come atto politico appunto, che rendeva omaggio alle ragioni più profonde della nascita dell’Unical ovvero quello di garantire anche a chi veniva da classi meno abbienti un compiuto diritto allo studio. È la restanza per citare l’antropologo Vito Teti, che in alcuni casi diventa un’impellenza morale.

Ieri il lascito di Ordine si toccava con mano dalla grande è commossa partecipazione di studenti, ricercatori, ex allievi. Nei vari ricordi la personalità poliedrica e la grande disponibilità del professore attento soprattutto alla crescita delle giovani generazioni. Come ha detto Mario Bozzo parafrasando Foscolo Ordine vivrà sotterra nella memoria dei tantissimi che gli hanno voluto bene.

Domani il feretro del professore sarà trasferito a Diamante. Nella Sala Consiliare “Ernesto Caselli” del Palazzo di Città, dalle 10 alle 15, sarà allestita la camera ardente, aperta a tutti coloro che vorranno salutarlo. «Alle 13 – spiega il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno – si terrà una breve cerimonia per esprimere l’affetto di un’intera comunità a chi ha saputo portare in alto il nome di Diamante, divenendo figura di spicco della cultura mondiale».

La famiglia ha infine affidato al caro nipote il compito di ringraziare tutti per la vicinanza e per un ultimo ricordo di Ordine e delle lunghe passeggiate, intrise di grandi chiacchierate, sul bellissimo lungomare della sua Diamante.