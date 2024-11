Cordoglio nella scuola cosentina per la prematura scomparsa del professor Pino Miniaci, docente del Liceo Artistico Lucrezia Della Valle ed apprezzato pittore e scultore. Miniaci si è spento, stroncato da un infarto, mentre nel primo pomeriggio di oggi, 11 aprile, stava partecipando insieme a diversi altri colleghi, ad un corso di aggiornamento organizzato nel cinema Garden di Rende. Il malore è stato improvviso. Immediati i soccorsi ma i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Una sua opera all'ingresso dell'ospedale

Proprio sabato prossimo, 13 aprile, avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo spazio allestito all’ingresso principale dell'ospedale dell’Annunziata, dove è stata collocata anche una sua opera realizzata con la tempera acrilica dal titolo Chi è senza peccato, scagli la prima pietra. Miniaci era noto anche per aver realizzato il Cristo di Montescuro, interamente in ferro insieme all’artigiano Gaetano Guzzo di San Giovanni in Fiore. Fu collocato sulla vetta dell’altopiano silano al posto di un’analoga scultura in legno, vandalizzata da un gruppo di giovinastri rimasti ignoti.

Scuola in lutto

L’allora parroco, Padre Vittorino Vivacqua, decise di spostare l’opera, opportunamente restaurata, nella chiesa di Camigliatello e di sostituirla con una in ferro, commissionata appunto al compianto Miniaci. In segno di lutto domani, 12 aprile, la dirigente del Lucrezia della Valle ha sospeso tutte le attività esterne. Alle ore 10.45 tutto il personale della scuola si ritroverà, insieme a tutti gli alunni, nelle palestre dell’Istituto per celebrare il ricordo del caro collega e professore con un minuto di raccoglimento.