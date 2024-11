Aveva iniziato giovanissima la sua carriera politica. Nel 2018 era stata premiata dalla città di Paola per il suo impegno nelle istituzioni

Se n'è andata nel pomeriggio Rosa Ceglie, 48 anni, vicesindaco di Praia a Mare. La donna era malata da qualche tempo.

Aveva cominciato giovanissima la sua carriera politica, che l'ha vista sempre al fianco di Antonio Praticò, lo storico e attuale sindaco di Praia a Mare. Era stata rieletta a giugno 2017 e meno di un anno fa il primo cittadino le aveva assegnato la delega di vicesidaco, ruolo che aveva già ricoperto in passato, così come quello di assessore.

All'ultima tornata elettorale, con l'introduzione delle quote rosa, aveva fatto segnare il record assoluto di preferenze nella città dell'isola Dino incassando 718 voti. Nel 2018 aveva ricevuto un premio dalla città di Paola per il suo impegno nelle istituzioni. Era sposata da tempo e per lunghi anni ha diretto una grossa attività commerciale della cittadina altotirrenica.