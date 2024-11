È stato tra i fondatori dell’Ateneo e preside della facoltà di Ingegneria, è morto all’età di 73 anni Jacques Guenot

Cosenza – Lutto all’Unical. È morto ieri all’età di 73 anni, il prof. Jacques Guenot. Guenot, tra i fondatori dell’Ateneo era professore di Geometria, ed è stato Preside della Facoltà di Ingegneria



Sul sito dell’ Unical si legge: “oltre che per i suoi studi la considerazione e il prestigio di cui godeva nella comunità scientifica internazionale, Guenot si è sempre distinto per il suo operato sobrio e discreto ma, non di meno, per le qualità umane e la generosa disponibilità verso i colleghi e gli studenti, per i quali ha rappresentato un esempio di serietà, dedizione e un sicuro punto di riferimento”.

Oggi alle 17.00 i funerali nella chiesa di San Paolo Apostolo.