Martina Guzzi ha perso la vita in un violentissimo impatto tra due auto avvenuto lo scorso 28 maggio a Catanzaro. Oggi pomeriggio previsti i funerali

È stato proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino a Simeri Crichi per Martina Guzzi, la 25enne morta in un drammatico incidente stradale lo scorso 28 maggio lungo viale Magna Grecia a Catanzaro. Nello scontro un'altra persone è rimasta gravemente ferita.

«Martina - scrive il sindaco Davide Zicchinella sui social - lavorava a Catanzaro e aveva scelto, da qualche tempo, di prendere casa col suo compagno a Simeri Mare. Simeri Crichi era diventato il suo nuovo comune di residenza. Ed il comune di Simeri Crichi le renderà gli onori che merita una giovane donna che aveva tutta una vita davanti». In segno di lutto le bandiere nel palazzo municipale e negli altri edifici pubblici saranno poste a mezz'asta In segno di lutto le bandiere nel palazzo municipale e negli altri edifici pubblici saranno poste a mezz'asta. I funerali della giovane sono previsti nel pomeriggio di oggi alle ore 16 nella Chiesa Sacro Cuore del quartiere Lido di Catanzaro.