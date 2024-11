Il cordoglio del senatore Siclari: «A lui giunga la nostra vicinanza in questo momento di dolore»

Il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, esprime vicinanza all'onorevole Nino Foti, già parlamentare azzurro, apprendendo la notizia del decesso dall'amata moglie. «Nino Foti - afferma Siclari - non è soltanto un grande amico, ma anche un uomo di partito che ha sempre sostenuto le politiche nazionali di Forza Italia e si è sempre battuto per la salvaguardia degli interessi del nostro territorio. A lui giungano il mio abbraccio e la vicinanza della mia famiglia, in questo momento di particolare dolore», conclude il senatore.