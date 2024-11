Tra i tanti incarichi ricoperti nel corso della sua carriera professionale, è stato anche portavoce dell’ex presidente della Regione Calabria, Chiaravalloti. Attualmente era direttore della sede regionale Rai per la Basilicata

È morto a Sibari per un malore improvviso il giornalista Fausto Taverniti, direttore della sede regionale della Rai per la Basilicata. Aveva 64 anni. Tra i tanti incarichi ricoperti nel corso della sua carriera professionale, è stato portavoce dell’ex presidente della Regione Calabria Giuseppe Chiaravalloti, tra il 2000 ed il 2005. Laureato in scienze politiche, è stato tra l’altro capo ufficio stampa e relazioni esterne al Ministero della Salute. Era nato a Catanzaro.



«Una notizia improvvisa che mi sconcerta e addolora profondamente - ha commentato il presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella - Sin da quando ricopro ruoli istituzionali ho avuto sempre occasione di apprezzare da vicino la cortesia di Taverniti e la sua professionalità in un reciproco rispetto dei ruoli. Lo avevamo accolto in Basilicata con grande affetto che lui da subito ha ricambiato offrendoci sempre collaborazione, idee e attenzioni. Ci mancherà davvero tanto».