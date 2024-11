L'uomo in preda all'ira ha anche danneggiato l'auto della vittima

Ha aggredito con calci e pugni un 43enne di Luzzi per futili motivi, procurandogli lesioni guaribili in dieci giorni, e successivamente si è accanito contro l’autovettura della vittima, provocando danni alla carrozzeria. Per questo i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un uomo di 37 anni, con l’accusa di lesioni personali e danneggiamento aggravato.

Medesimo provvedimento è stato adottato dai carabinieri di San Fili nei confronti di un 34enne di San Vincenzo La Costa per porto di oggetti atti ad offendere. I militari, nel corso di una perquisizione personale, lo trovavano in possesso di un coltello a serramanico con una lama lunga otto centimetri, sottoposto a sequestro.