L'impatto si è verificato in località Cavoni tra un'Alfa Romeo e una Volkswagen. Sono in corso gli accertamenti sulla dinamica

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco questa mattina, nel territorio del comune di Luzzi, nel cosentino, per estrarre dalle lamiere gli occupanti di due auto coinvolte in un violento scontro lungo la provinciale 248. L'episodio si è verificato in contrada Cavoni.

Soccorsi dal 118

Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un'Alfa Romeo e una Volkswagen. Nell'impatto i due guidatori sono rimasti intrappolati nell'abitacolo dei veicoli. I due sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale di Cosenza. Soccorsi dalle ambulanze del 118, secondo quanto si è appreso avrebbero riportato un politrauma ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione e gli addetti della Deam Sud per il ripristino della carreggiata.