Giallo sul ritrovamento di un cadavere nel Crati, nel tratto in cui il fiume attraversa il territorio di San Pietro in Guarano, alle porte di Cosenza. Il corpo, che apparterrebbe a un uomo adulto, in avanzato stato di decomposizione, non è stato identificato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri della Compagnia di Rende, il pm Emanuela Greco e il medico legale.

Non è stato ancora possibile risalire alle cause della morte che potranno essere rivelate solo attraverso l'autopsia.