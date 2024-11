Resti di animale infilzati con chiodi e frammenti di ferro rinvenuti lungo i sentieri montani della contrada Ceradonna, nella zona di Toscanello a Corigliano Rossano, hanno spinto un gruppo di cittadini a sporgere denuncia ai carabinieri forestali.

La scoperta è avvenuta nella mattinata di domenica, quando alcune persone, durante una passeggiata con i propri cani, si sono imbattute nei macabri reperti. I resti, in avanzato stato di decomposizione, erano disseminati lungo il percorso e presentavano evidenti segni di manomissione artificiale, come chiodi e altri oggetti metallici conficcati nei tessuti.

Indagini in corso

Gli inquirenti sono al lavoro per accertare la natura e le motivazioni dietro questo gesto inquietante. Tra le piste seguite, non si esclude che i resti possano essere stati utilizzati come esche per colpire animali randagi, una pratica purtroppo nota in alcune aree rurali. Allo stesso tempo, viene presa in considerazione l’ipotesi di una disputa tra allevatori, che potrebbe aver portato a gesti intimidatori o vendette nei confronti di animali altrui. Attorno al ritrovamento aleggiano anche ipotesi più suggestive e inquietanti che tuttavia non hanno mai trovato conferme come quella di strani rituali che prevederebbero il sacrificio di animali. L’eventualità è remota ma non scartata, soprattutto alla luce di segnalazioni precedenti: mesi fa, nella stessa zona, erano stati trovati due capretti e un cane morti, accatastati sul greto di un torrente.

I carabinieri forestali, esperti in reati ambientali e protezione della fauna, stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del gesto. L’area è sotto monitoraggio, e le analisi sui resti potrebbero fornire indicazioni decisive sulla provenienza degli animali e sulle modalità dell’accaduto.

Nel frattempo, le autorità invitano la cittadinanza a segnalare comportamenti sospetti e a evitare l’area fino a nuove comunicazioni. La macabra scoperta solleva ancora una volta interrogativi sulla tutela del patrimonio ambientale e sugli atti di crudeltà verso gli animali, fenomeni che necessitano di maggiore attenzione e azioni preventive sul territorio.