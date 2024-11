Un uomo è stato denunciato per incendio colposo a Santa Severina, nel Crotonese. Mentre bruciava canne in un terreno di suo possesso, in località Noce, il fuoco è sfuggito al suo controllo. I carabinieri forestali della stazione di Santa Severina, notando da lontano del fumo hanno raggiunto l’area agricola distante qualche chilometro dal centro storico.

Il tentativo di spegnere le fiamme

Lì, l’uomo stava cercando di spegnere le fiamme che ormai avevano interessato la vegetazione limitrofa.

In assenza della squadra antincendio i militari si sono prodigati a circoscrivere le fiamme, riuscendo nell'intento. Secondo i rilievi eseguiti il fuoco ha percorso una superficie di 3mila metri quadrati, di cui 2.500 costituiti da macchia mediterranea, considerata bosco a tutti gli effetti dalle norme vigenti.