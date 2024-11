«Esprimo la mia commozione per la morte dei due macchinisti avvenuta nell’incidente ferroviario di questa mattina a Lodi. Sono particolarmente vicina alla famiglia di Giuseppe Cicciù, originario di Reggio Calabria: alla moglie, alla madre e alla figlia il mio abbraccio sincero. L'auspicio è che si possa fare presto chiarezza sull'avvenuto e si accertino le responsabilità». Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, in merito alla morte del macchinista originario di Reggio Calabria deceduto nel disastro ferroviario di Lodi, in Lombardia.