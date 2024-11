Deve rispondere di macellazione clandestina un 35enne di Paludi nella cui azienda agricola di località “Princivalle” i carabinieri di Cropalati hanno trovato l’uomo mentre era intento a macellare e sezionare un maiale all’interno di un magazzino adibito a deposito attrezzi, ritenuto non idoneo alla macellazione.

In prossimità, i militari, in un locale adiacente, hanno rinvenuto in un cassone di un autocarro altri sette maiali. L’indiziato non è riuscito a produrre alcuna documentazione in merito all’uccisione dell’animale e al possesso degli altri dichiarando di aver macellato il maiale secondo metodo tradizionale. Si è proceduto al sequestro probatorio dell’animale ucciso e amministrativo sanitario degli animali vivi