L'arma aveva il colpo in canna. L'uomo è stato condotto nel carcere di Cosenza

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 42 anni e denunciato in stato di libertà la madre di 62, per detenzione abusiva di arma clandestina. In particolare i militari, posizionati lungo la statale 107 in contrada Santo Stefano per un posto di controllo, dopo aver notato l’improvvisa e pericolosa inversione a “U” operata da un veicolo nel bel mezzo della superstrada, ne hanno iniziato l’inseguimento, riuscendo ad intercettare l’auto sospetta dopo pochi chilometri anche grazie all’intervento di una seconda pattuglia proveniente da Cosenza.

!banner!

I due occupanti, madre e figlio, venivano sottoposti a perquisizione. In un borsone posto sul sedile posteriore dell’autovettura veniva ritrovata e sequestrata una pistola beretta cal. 9, con matricola abrasa e colpo in canna, completa di caricatore contenente cinque cartucce. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato condotto nella casa circondariale di Cosenza.