Si apre con una richiesta di astensione e ricusazione presentata dalla Dda di Catanzaro (procuratore Vincenzo Capomolla, pm Antonio De Bernardo, Annamaria Frustaci e Irene Crea) il maxi-processo nato dalle operazioni Maestrale-Chartago, Imperium e Olimpo. In particolare, la Dda ha invitato all’astensione, la presidente del Tribunale collegiale di Vibo Valentia, Tiziana Macrì e il giudice a latere Giulia Conti.

Ad avviso dell’ufficio di Procura, i due giudici si troverebbero in una posizione di incompatibilità funzionale, essendosi occupate in alcuni casi ad autorizzare decreti di intercettazioni negli anni 2015-2016 nei confronti di due indagati stralciati da Rinascita-Scott (Costantino Gaudioso e Francesco La Rosa), in altro caso hanno pronunciato una sentenza assolutoria in un procedimento istruito dalla Procura di Vibo che vede quale co-imputato altra persona attenzionata dalla Dda di Catanzaro.

Da qui, l’istanza della Procura distrettuale con l’invito all’astensione e contestuale ricusazione. Per profili diversi, ma inerenti sempre l’incompatibilità funzionale, analoga istanza di ricusazione è stata avanzata in aula anche dall’avvocato Paride Scinica, difensore di Luigi Mancuso e Pantaleone Mancuso. Il Tribunale deciderà in giornata su tali richieste di astensione.