L'intesa per prevenire infiltrazioni della criminalità negli appalti pubblici. Il protocollo sará sottoscritto questa mattina nella Prefettura di Palermo

Sarà sottoscritto questa mattina, nella Prefettura di Palermo, un protocollo di legalità tra i Prefetti della Sicilia e il Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia-Calabria. «Il documento risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione tra le Prefetture ed il Provveditorato nell'azione di prevenzione e contrasto dell'infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso nei pubblici appalti e nelle pubbliche forniture, sottoponendo a verifica antimafia, oltre che le Imprese aggiudicatarie, anche tutte le imprese della filiera, per tutti gli appalti superiori alla soglia di valore di 250mila euro» spiega la Prefettura. Particolare attenzione è pure riservata ai controlli, che saranno effettuati, a cura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche - Sicilia-Calabria, sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati in corso d'opera.

Francesco Pirillo