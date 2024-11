Potrebbe trattarsi di un grave incidente sul lavoro quello verificatosi questa mattina nel comune del Vibonese. Sul posto oltre ai sanitari anche i carabinieri per accertare eventuali responsabilità

Potrebbe trattarsi di un grave incidente sul lavoro quello verificatosi questa mattina a Maierato. Un 56enne del luogo, G.S., è rimasto ferito mentre eseguiva dei lavori nei suoi terreni. Sul posto, allertati dalla moglie dell’uomo, sono giunti i sanitari del 118 provenienti dall’ospedale di Vibo Valentia, i quali vista la gravità della situazione hanno allertato anche l’elisoccorso. L’uomo presentava una profonda ferita al volto e un politrauma.

L’elisoccorso, giunto da Locri, ha provveduto a trasportare il 56enne al Gom di Reggio Calabria, dove versa in condizione critiche. Sul posto anche i carabinieri della Stazione di Maierato per l’avvio delle indagini e per accertare eventuali responsabilità.