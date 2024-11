Una donna di circa 30 anni è stata ricoverata in condizioni giudicate serie dopo essersi ustionata a seguito di un incidente domestico. Il fatto è successo a Maierato.

La donna, secondo quanto si è appreso, mentre tentava di accedere il fuoco in una stufa o nel caminetto usando dell'alcol etilico, è stata investita in pieno dalla fiammata di ritorno che le ha provocato ferite su tutto il corpo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, in considerazione della gravità delle ustioni, hanno richiesto l'invio dell'elisoccorso che ha trasportata la donna in un centro specializzato per la cura delle ustioni dove è stata ricoverata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.