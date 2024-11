L’episodio si è verificato durante le operazioni di uscita delle persone arrestate nell’inchiesta per la rapina sfociata nell’omicidio di un’anziana donna

Preoccupante episodio nella mattinata di oggi davanti alla Questura di Reggio Calabria. Durante le operazioni di uscita delle persone arrestate nell'inchiesta "Malanova" per la rapina sfociata in omicidio, alcuni rom presenti hanno inveito contro i giornalisti e i poliziotti presenti (foto tratta da strettoweb.it). Un operatore, Mario Idone, è stato colpito più volte. Fortunatamente nessuna conseguenza fisica seria, ma la telecamera è andata completamente distrutta impedendo al professionista di proseguire nel suo lavoro. I soggetti responsabili dell'aggressione sono stati immediatamente fermati, identificati e portati in Questura. Successivamente sono stati dichiarati in arresto.