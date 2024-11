«Ritengo doveroso dover dire due parole alle tantissime persone che mi vogliono bene e che mi stanno esprimendo solidarietà». La showgirl Silvia Provvedi rompe il silenzio con un post su Instagram in cui appare vicina alla figlia appena nata, dopo l’inchiesta Malefix che ha portato in cella il compagno Giorgio De Stefano con l’accusa di essere elemento di vertice dell’omonima consorteria ‘ndranghetistica storicamente operante a Reggio Calabria.



«Vi ringrazio di cuore davvero tutti», ha rimarcato Provvedi che ha aggiunto: «Non parlerò più di questa triste vicenda che ha coinvolto me e tutta la mia famiglia fino alla conclusione delle indagini, perché penso sia una mancanza di rispetto nei confronti di una magistratura in cui ho sempre creduto e in cui credo tutt’ora. Al mio compagno Giorgio rinnovo sempre di più il mio amore e la mia vicinanza. Grazie ancora a tutti vi abbraccio, Silvia».