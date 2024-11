Inutili i tentativi di rianimazione. Il 44enne di Lamezia Terme è deceduto pochi minuti dopo essere stato trasportato a riva dal titolare di un lido

Tragedia questa mattina a Nocera Terinese dove un sub di Lamezia Terme, Pietro Proto, 44 anni, di Lamezia Terme è deceduto dopo aver avvertito un malore in mare sul tratto di costa all’altezza del lungomare. L’uomo ha tentato di aggrapparsi alla boa chiedendo aiuto. Tempestivamente il titolare del lido “Aragona” si è precipitato in mare trasportando il 44enne a riva e prestando i primi soccorsi. Presente anche una dottoressa di Soveria Mannelli. Inutili i tentativi di rianimazione. Il sub, appassionato di pesca subacquea, è deceduto dopo pochi minuti. Sul posto l'elisoccorso, i sanitari del 118, i Vigili del fuoco, personale della Capitaneria di porto e i Carabinieri.