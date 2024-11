Un’altra notte al freddo attende i lavoratori della clinica privata Opera Sacra di San Francesco intenzionati a non mollare ma costretti a fare i conti con lo sconforto

Ogni ora che passa rende più drammatica la protesta dei dipendenti della clinica privata Opera Sacra di San Francesco, a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria. Rabbia, malori, esasperazione. Nel servizio di Cristina Iannuzzi, andanto in onda oggi durante la trasmissione I Fatti in diretta, targata LaC Tv, tutta la disperazione di queste famiglie che si apprestano a passare un’altra notte all’addiaccio.