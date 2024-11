La sala operativa dei vigili del fuoco continua ad essere presa d’assalto da segnalazioni per le perturbazioni che questa notte hanno colpito il capoluogo

Proseguono a Catanzaro le intense attività di intervento realizzate sul territorio dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale a causa del maltempo. Il forte vento di questa notte, ha divelto le guaine di copertura di alcuni tetti, alberi, pali illuminazione pubblica, cartelloni pubblicitari e pali di telecomunicazioni.

I diversi interventi di soccorso tecnico urgente sono stati svolti dai vigili del fuoco per rimuovere le situazioni di imminente pericolo a salvaguardia della incolumità pubblica e privata. Al momento disagi per la viabilità si registrano in via Turco, zona centro del capoluogo, per l'abbattimento di un albero d'alto fusto reso pericolante dalle forti raffiche di vento. Restano comunque ancora numerose le verifiche richieste dai cittadini per infiltrazioni d'acqua all'interno di abitazioni.

l.c.