Le residenze del campus sono state dichiarate inagibili a causa di infiltrazioni d'acqua. Crollate le controsoffittature

A causa del maltempo che ha funestato il capoluogo di regione negli ultimi giorni le residenze universitari del campus di Germaneto sono state dichiarate inagibili. Quattordici studenti fuori sede già rientrati in ateneo dopo le festività natalizie sono stati così sgomberati e ospitati temporaneamente in alcune strutture alberghiere cittadine.

La misura è stata disposta dalla stessa direzione generale dopo l’intervento effettuato dai vigili del fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì scorso. Il forte vento ha infatti divelto i pannelli di copertura delle residenze universitarie dando sfogo a copiose infiltrazioni d’acqua che hanno determinato il crollo delle controsoffittature. Gli ingenti danni provocati dal maltempo e il venir meno delle condizioni di sicurezza hanno quindi imposto la temporanea chiusura delle residenze e lo sgombero di tutti gli studenti presenti all’interno.

È stata inoltre disposta la sospensione del servizio di diritto allo studio il cui sportello è situato all’interno degli stabili che ospitano le residenze universitarie, danneggiato anch’esso dalle infiltrazioni d’acqua. Le operazioni di ripristino risultano già in corso ma non mancheranno i disagi per gli studenti fuori sede che proprio in questi giorni si apprestavano a rientrare al campus in vista della ripresa delle attività accademiche. Lunedì infatti si tornerà in aula ma è presumibile che per quella data non si farà in tempo a completare i lavori e a riottenere la dichiarazione di agibilità dei luoghi.

Luana Costa