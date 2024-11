VIDEO | Il vento che ha spazzato via uno stabilimento balneare sulla costa ha prodotto danni anche nei quartieri posti a sud della città

Continua ad imperversare il maltempo sulla città di Catanzaro, già questa notte duramente colpita da una tromba d'aria che ha spazzato via uno stabilimento balneare. Il forte vento che continua a soffiare sul capoluogo ha continuato a provocare danni, è stata infatti divelta la copertura del palazzetto dello sport nel quartiere Corvo a sud della città. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Con ogni probabilità il distacco èavvenuto durante la notte.

Luana Costa