Nuova giornata campale per il capoluogo regionale sferzato da una violenta perturbazione. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in più punti della città

Nuova giornata nera per l'intera provincia di Catanzaro, duramente provata dalle condizioni meterologiche avverse. La città è stata nuovamente colpita da violenti acquazzoni e forti raffiche di vento. In poco più di un'ora numerosi gli interventi realizzati dai vigili del fuoco sull'intero territorio provinciale. Nel quartiere Campagnella il vento ha divelto il cavo di un traliccio dell'alta tensione generando non poca apprensione tra i residenti.

In viale Isonzo e in via Melito Porto Salvo nel quartiere marinaro due alberi si sono abbattuti sulla sede stradale rendendo difficoltoso il traffico mentre all'Aranceto il forte vento ha piegato in due un palo della pubblica illuminazione. Ancora disagi nel quartiere Corvo dove il vento ha infranto le vetrate del palazzetto sportivo e all'ospedale Pugliese dove all'ingresso del pronto soccorso sono stati divelti i pannelli di copertura. La squadra del distaccamento di Nicastro è poi intervenuto a Gizzeria per mettere in salvo un'auto rimasta in panne con 4 passeggeri a bordo.





Luana Costa