Continuano le ricerche. I due turisti erano partiti da Marina di Camerota, nel Cilento, per raggiungere il porto di Atene

Un ferito e un disperso in mare. Questo il primo bilancio a Cetraro dove sono in corso le operazioni di ricerca da parte degli uomini della Capitaneria di porto e dei carabinieri. La vicenda coinvolge una coppia di turisti tedeschi, uno dei quali, sessantenne, è stato ricoverato all’ospedale di Cetraro. Le sue condizioni sono apparse buone. Poco chiara, invece, la dinamica dell’impatto che ha portato il natante a schiantarsi sugli scogli. Determinati le cattive condizioni meteo-marine per via delle perturbazioni insistenti sulla nostra regione. I due, stando alle informazioni fornite dal diportista, erano partiti da Marina di Camerota, nel Cilento, per raggiungere il porto di Atene.