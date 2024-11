Danni per il forte vento anche a A Cosenza finestra in frantumi, solo una fortunata coincidenza evita il ferimento degli alunni

Danni consistenti anche nel cosentino per il maltempo. A Rende nel primo pomeriggio il forte vento a sradicato un albero che si è abbattuto sulla cancellata della scuola primaria di Sant’Agostino. Le lezioni erano già terminate per cui in quel momento nell’area non c’erano bambini. Sfiorata un’auto parcheggiata nelle immediate vicinanze. Danni anche a Cosenza nell’istituto comprensivo Don Milani-De Matera dove questa mattina una finestra di vetro ha ceduto in una classe di seconda media. La pesante lastra si è staccata infrangendosi sui banchi. Proprio in quell’ora gli alunni erano in palestra per la lezione di educazione fisica. Una fortunata coincidenza che ha evitato gravi conseguenze.

Salvatore Bruno