Sul posto la polizia municipale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Nessun ferito

La forte pioggia e il vento che hanno colpito la scorsa notte Reggio Calabria ha abbattuto un albero di grosse dimensioni che ha danneggiato alcune automobili nel quartiere Gebbione, a sud della città. Non ha provocato feriti, ma solo danni alle auto, in particolare una Mazda è stata "infilzata" da un ramo tra il cofano anteriore e il passaruota. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i vigili del fuoco. Allagamenti si sono registrati in diverse zone e numerosi sono stati i disagi soprattutto a causa dei danni provocati dal maltempo al settore della viabilità.